Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Китай потратит 1 трлн юаней на поддержку экономики

Китай выделил 1 трлн юаней ($146 млрд) на стимулирование экономики, преимущественно сфокусировавшись на инфраструктурных расходах.

Между тем маловероятно, что очередных мер стимулирования будет достаточно для того, чтобы нивелировать ущерб от многочисленных локдаунов, связанных с пандемией коронавируса, и падения рынка недвижимости, пишет Bloomberg.

Госсовет КНР обнародовал пакет мер, включающий выделение еще 300 млрд юаней, которые госбанки могут инвестировать в инфраструктурные проекты, вдобавок к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в конце июня. Кроме того, региональные власти получат 500 млрд юаней в виде специальных облигаций за счет неиспользованных ранее квот.

В свою очередь, государственные энергокомпании смогут продать облигации на сумму 200 млрд юаней. Тем временем сельскохозяйственный сектор получит субсидии на 10 млрд юаней, передает finmarket.ru.

Госсовет также пообещал продолжать сокращать финансовые затраты и вводить меры по поддержке развития частных бизнесов и платформенных компаний.

Между тем экономисты отнеслись к новым мерам без особого энтузиазма, финансовые рынки практически не отреагировали на новость о предоставлении финансовой поддержки.

По словам экспертов Goldman Sachs Group Inc., объявленных мер будет недостаточно, чтобы стимулировать рост экономики. Объем дополнительных гособлигаций специального назначения в 500 млрд юаней существенно ниже, чем ожидали некоторые аналитики. Региональные власти КНР ускорили выпуск облигаций - основного источника инвестиций в инфраструктуру - в текущем году по сравнению с предыдущими годами.

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