Последнее обновление: 25.08.2022 19:00

Интернет от Starlink стал дешевле, в Украине - на 40%

Интернет от компании Илона Маска Starlink стал дешевле, реагируя на конъюнктуру местных рынков, пишет The Verge.

В частности, в Украине Starlink подешевел на 40%. Таким образом, месячная подписка абонентам в Украине обойдется в 60 долларов вместо 100, как было раньше.

Абоненты в Нидерландах будут платить уже 105 евро, а не 124, а граждане Великобритании смогут пользоваться интернетом за 89 фунтов стерлингов.

В Мексике Starlink подешевел до 1100 мексиканских песо, а в Германии - до 80 евро вместо 100. Пользователям Чили и Бразилии пообещали снизить цены наполовину.



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