ЕЭК распределила квоты на ввоз беспошлинного мяса в страны ЕАЭС

Беларусь в 2023 году беспошлинно импортирует 10,9 тыс. т мяса и субпродуктов птицы, а также 20 тыс. т свинины, следует из решения Евразийской экономической комиссии.

Квота России составляет 570 тыс. т мяса крупнорогатого скота (КРС) и 364 тыс. т птицы, Казахстана - 21 тыс. т мяса КРС и 140 тыс. т свинины, Армении - 11,3 тыс. т мяса КРС, 7,5 тыс. т свинины и 39,1 тыс. т птицы, Киргизии - 5 тыс. т мяса КРС, 3 тыс. т свинины и 58 тыс. т птицы.

Кроме того, Россия и Армения получили квоту на беспошлинный ввоз 15 тыс. тонн и 1,2 тыс. тонн молочной сыворотки соответственно.