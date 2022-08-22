Последнее обновление: 22.08.2022 19:38

В Беларуси упрощен порядок продажи древесины населению

В Беларуси упрощается порядок реализации деловой древесины для физических лиц, которые смогут напрямую обращаться в лесхозы для ее приобретения, следует из указа №294, которым утверждены правила реализации древесины в новой редакции.

Документом уточняется перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым возможна продажа древесины вне биржевых торгов из фонда облисполкома. Оптимизируются биржевые механизмы проведения торговых сессий по продаже древесины на внутренний рынок.

Изменения вступают в силу через месяц после официального опубликования указа.

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