Последнее обновление: 22.08.2022 15:20

Китай с начала 2022 года отправил в Европу более 10 тыс. грузовых поездов

По состоянию на 21 августа, общее количество отправлений грузовых поездов по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа в 2022 году превысило 10 тыс.

Эта отметка была достигнута на 10 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает Синьхуа со ссылкой на госкомпанию China State Railway Group.

В текущем году грузовые поезда Китай-Европа перевезли 972 тыс контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте /TEU/, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На данный момент грузовые поезда Китай-Европа следуют по 82 маршрутам. Их услуги охватывают 200 городов 24 европейских стран, формируя транспортную сеть, которая покрывает всю Европу. Грузовые поезда перевозят более 50 тыс наименований товаров в 53 категориях, включая автомобили и запчасти к ним, одежду и аксессуары, зерно и древесину.



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