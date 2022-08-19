Предприниматели из стран ЕАЭС нарастили продажи на Wildberries в 5,4 раза

Компании и ИП из Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Узбекистана в первом полугодии 2022 года увеличили продажи на Wildberries в 5,4 раза в годовом измерении, до 5,1 млрд российских рублей, сообщила компания.

Наиболее значительно выросли продажи социально значимой продукции: продуктов питания (рост продаж в 58 раз год к году), товаров для здоровья (в 28 раз), средств индивидуальной защиты - масок, перчаток и антисептиков (в 10 раз), канцелярских товаров (в 9 раз) и игрушек (в 9 раз).

Число представителей бизнеса из стран ближнего зарубежья на площадке выросло в 12 раз, до 69 тысяч. Росту продаж способствовало развитие логистики компании, считают в Wildberries, передает Интерфакс.

Кроме того, растет спрос на продукцию производства стран ЕАЭС: ее продажи на Wildberries увеличились на 96%, до 18,5 млрд рублей. Среди наиболее востребованной продукции из Беларуси - тушь для ресниц, нижнее белье и обои. Из товаров, произведенных в Казахстане, наибольшим спросом пользовались чай, конфеты и косметическое мыло. Популярные товары из Армении - овощные консервы, варенья и сухофрукты. Из Киргизии покупатели чаще всего заказывают блузки, пижамы и корм для животных, а из Узбекистана - футболки, платья и лонгсливы.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. В первом полугодии оборот площадки вырос на 94%, до 628,7 млрд рублей.