Доллар США дорожает к основным валютам на заявлениях руководителей ФРС

Курс доллара укрепляется к основным валютам в пятницу утром после "ястребиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы США.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся к 9 утра на 0,15%, более широкий индикатор WSJ Dollar Index - на 0,12%.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, главный "ястреб" в руководстве Федрезерва, сообщил 18 августа, что поддерживает очередной подъем ставки на 75 б.п. на сентябрьском заседании американского ЦБ. При этом Баллард добавил, что, по его мнению, экономика еще не преодолела пика инфляции, передает Интерфакс.

"Мы должны продолжать двигаться в ускоренном порядке к тому уровню ставки, который окажет значительно понижательное давление на инфляцию", - заявил он.

Неголосующий член ФРС, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дали сказала в тот же день, что для обуздания инфляции нужно поднять ставку чуть выше 3% к концу года, но выступила против агрессивного ужесточения в следующем году.

Следующее заседание ФРС состоится 20-21 сентября. Большинство участников рынка ожидают, что ставка в сентябре будет повышена на 50 базисных пунктов, хотя и допускают подъем на 75 б.п.