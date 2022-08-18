Инфляция в еврозоне в июле ускорилась до 8,9%, в ЕС - до 9,8%

Потребительские цены в еврозоне в июле 2022 года выросли на 8,9% относительно того же месяца 2021 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата.

Это максимальный показатель за всю историю введения расчетов. В июне годовая инфляция в еврозоне составляла 8,6%. Окончательные данные совпали с предварительными.

Относительно предыдущего месяца цены в еврозоне увеличились на 0,1%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 4% в годовом выражении после повышения на 3,7% месяцем ранее.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли на 9,8% после роста на 8,9% в июне. Рост цен на энергоносители замедлился до 39,6% после роста на 42% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 3,7%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в июле составил 9,8% после повышения на 9,6% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС выросли на 0,2%.

Самая низкая инфляция в годовом выражении в июле наблюдалась на Мальте и во Франции (6,8%), в Финляндии (8,0%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Эстонии (23,2%), Латвии (21,3%) и Литве (20,9%).

В Германии годовая инфляция ускорилась до 8,5% с 8,72 в июне, в Испании - до 10,7% с 10%, в Италии - замедлилась до 8,4% после 8,5%