ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

Еврокомиссия после завершения антидемпингового расследования, которое затрагивало период с 1 января по 31 декабря 2020 года, решила ввести пошлины на поставки коррозионностойкой стали из России и Турции, говорится в материалах ЕК.

Расследование было проведено по просьбе Европейской ассоциации сталелитейной промышленности. Предметом расследования стал стальной прокат с оцинкованным, магниевым, алюминиевым покрытиями. Трансформаторная и быстрорежущая сталь не были включены в расследование, сообщает Интерфакс.

Антидемпинговая пошлина на металл с "Магнитогорского металлургического комбината" составляет 36,6%, "Новолипецкого металлургического комбината" - 10,3%, "Северстали" - 31,3%, всех других комбинатов - 37,4%.

Для турецкого актива ММК (MMK Metalurji) пошлина составляет 10,5%, для остальных турецких сталепроизводителей - от 2,4% до 11%.

Импорт коррозионностойкой стали из России и Турции вырос более чем в пять раз - со 196 643 тонн в 2017 году до более 1 млн тонн в период расследования, доля такого металла из этих стран повысилась с 2,2% до 13,1%. При этом ЕК обращает внимание в материалах на осуществление поставок по ценам, ниже среднерыночных в ЕС.

Еврокомиссия напоминает, что введенные против России санкции затрагивают поставки стальной продукции в регион или непосредственно компании, производящие и экспортирующие металл в период расследования, а с середины марта введен полный запрет на поставки нержавеющей стали в ЕС.