Компания SpaceX осуществила 55-й вывод на орбиту интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX в среду успешно вывела на орбиту очередную группу из 52 мини-спутников в рамках создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

"Вывод на орбиту 52 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении SpaceX.

Сегодняшний запуск стал 55-м по счету выводом на орбиту интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запуска уже в третий раз и через 9 минут после старта совершила посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно выловить из воды две створки обтекателя грузового отсека, находящегося в головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование створок позволяет SpaceX экономить $6 млн при запусках своих ракет.

С начала текущего года SpaceX осуществила уже 35 запусков.