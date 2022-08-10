Украина разорвала соглашение с Беларусью о кооперации в обороной промышленности

Правительство Украины разорвало соглашение с Беларусью о кооперации в оборонной промышленности от 2001 года, следует из постановления Кабмина Украины №858 от 2 августа 2022 года.

«Прекратить действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности, подписанного 25 июня 2001 г. в Киеве», - сказано в документе.

Министерству иностранных дел поручено уведомить белорусскую сторону о прекращении действия соглашения.