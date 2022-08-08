Последнее обновление: 08.08.2022 16:34

ЕЦБ активно скупает госбонды слабых экономик еврозоны

Европейский центральный банк приобрел государственные облигации наиболее уязвимых стран еврозоны на миллиарды евро.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Financial Times.

ЕЦБ завершил программу экстренной скупки бондов в марте, однако продолжает реинвестировать получаемые от эмитентов средства, отмечает FT. В июне и июле регулятор влил в рынок госбондов Италии, Испании и Греции 17 млрд евро, при этом объем находящихся на балансе центробанка облигаций Германии, Франции и Нидерландов сократился на 18 млрд евро за счет истечения сроков их погашения.

"Кажется, ЕЦБ проявляет значительную активность, реинвестируя практически все доходы от ключевых стран в государства периферии", - сказал глава отдела макроэкономического анализа в Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозет.

Таким образом центробанк надеется не допустить увеличения разрыва между более и менее богатыми экономиками еврозоны. Опасения такого сценария привели к росту спреда между доходностью 10-летних госбондов Германии и Италии до 2,4 процентного пункта в июне, чего не наблюдалось с начала пандемии коронавируса, однако действия регулятора помогли сократить спред до порядка 2,1 п.п.



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