Последнее обновление: 08.08.2022 15:29

Лукашенко национализировал Миорский металлопрокатный завод

Лукашенко объявил о национализации Миорского металлопрокатного завода, отметив, что все накопленные долги предприятия государство берет на себя.

"Государство вложило немало денег. Мы были вынуждены выкупать ваши долги", - сказал Лукашенко работникам предприятия.

Он заявил, что прежние владельцы завода еще на стадии строительства украли у предприятия много денег.

"Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе", - заявил Лукашенко. - "В обиду мы никого из вас не дадим, поэтому можете спокойно работать".



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