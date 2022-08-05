Прокуратура Минска зачистила интернет-магазины от экстремисткой литературы

Прокуратура города Минска выявила, что интернет-магазины wildberries, booklover.by, bestbooks.by и oz.by предлагают «книжное издание, включенное в республиканский список экстремистских материалов».

«…прокуратура города Минска … потребовала незамедлительно устранить нарушения законодательства о противодействии экстремизму и исключить предложения к продаже книжных изданий, включенных в республиканский список экстремистских материалов»,- говорится в сообщении.

В дополнение, по фактам распространения экстремистской продукции прокуратура инициировала начало административного процесса по ч.2 ст.19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

О каком книжном издании идет речь, не уточняется.