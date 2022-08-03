СК Беларуси расследует дело в отношении менеджеров ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Следственный комитет Беларуси расследует уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», сообщил начальник главного управления Следственного Комитета Владимир Шишко во время пресс-конференции.

«За незаконное вознаграждение, исчисляемое сотнями тысяч белорусских рублей, они лоббировали интересы взяткодателей при проведении закупок», - сказал Шишко.

По его словам, аналогичные обвинения предъявлены должностным лицам Государственного объединения «Белорусская железная дорога».

Самая крупная взятка в Беларуси за последний год составила 1 миллион долларов США, отметил Шишко.