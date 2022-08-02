В Беларуси усовершенствовали условия деятельности научно-технологических парков

Лукашенко подписал указ № 265, регулирующий деятельность научно-технологических парков и выполнения инновационных проектов.

«Документом утверждена новая редакция Положения о порядке создания субъектов инновационной структуры, которой предусмотрены экспертиза бизнес-проекта юридического лица, условия регистрации резидентов технопарков и применения компенсирующих льгот. Установлен также порядок деятельности фондов инновационного развития технопарков на период с 2023 по 2027 год, в том числе источники их формирования, направления использования, условия ликвидации», - говорится в официальном комментарии к указу.