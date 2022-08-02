Последнее обновление: 02.08.2022 13:17

Эстонский LHV Pank прекращает прием платежей из Беларуси с 9 августа

Эстонский LHV Pank сообщил о прекращении приема платежей из Беларуси с 9 августа в связи со "сложной международной обстановкой, вызванной российско-украинской войной".

"Осуществление платежей, связанных с Россией и Беларусью, стало очень сложным и рискованным из-за ограничений, наложенных учреждениями-посредниками по платежам. Поэтому LHV Pank решил прекратить прием входящих платежей из России и Беларуси в дополнение к ранее действовавшему ограничению на исходящие платежи", — говорится в сообщении банка.

Запрет распространяется на платежи во всех валютах, а также на дочерние компании российских и белорусских банков, которые могут быть зарегистрированы или вести деятельность за пределами двух стран.

Полученные после 9 августа будут возвращены плательщику.



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