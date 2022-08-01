Последнее обновление: 01.08.2022 16:18

Экс-глава Приорбанка Костюченко осужден на 3 года колонии

Минский городской суд приговорил экс-главу Приорбанка Сергея Костюченко к трем годам колонии за уклонении от уплаты налогов.

Как сообщают белорусские медиа, претензии государства к Костюченко возникли якобы из-за схемы уклонения от подоходного налога с помощью системы накопительного страхования «Приорлайф», которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного налога.

Костюченко был задержан в начале марта по приезду из Австрии, где он постоянно проживает. Когда прошел суд над Костюченко, не сообщается.

Различные источники также увязывали арест Костюченко с IT-компанией «Системные технологии», с некими незакрытыми денежными вопросами между властями РБ и Raiffeisenbank из-за спонсорства несостоявшегося ЧМ по хоккею в Минске.



<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование