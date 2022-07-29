В Беларуси с 1 августа увеличиваются соцвыплаты семьям, пенсионерам, инвалидам

В Беларуси с 1 августа увеличиваются размеры социальных выплат семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщает Минтруда РБ.

В частности, единовременное пособие в связи с рождением ребенка будет составлять: при рождении первого ребенка – 3 285 руб. (+ 173,5 руб.), при рождении второго и последующих детей – 4 599 руб. (+ 243 руб.)

Увеличиваются также размеры иных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых от БПМ. Изменение БПМ влияет и на общий размер выплат в период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет семьям с двумя и более детьми.

Если в этот период в семье воспитывается ребенок (дети) от 3 до 18 лет, то семье помимо пособия на ребенка до 3 лет выплачивается еще одно дополнительное пособие в размере 50% БПМ.

В результате ежемесячно суммарно семья будет получать 799,73 рубля (635,48 – на ребенка до 3 лет и 164,25 – на ребенка (детей) от 3 до 18 лет).

Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, выплачивается пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. Данное пособие выплачивается на каждого ребенкастарше 3 лет. Размер выплаты на ребенка-инвалида составляет 70% БПМ – 229,95 руб., на других детей в семье – 50% БПМ – 164,25 руб. Суммарный размер выплат семье составит от394,2 руб. (в зависимости от числа детей старше 3 лет).

Расходы на финансирование пособий на детей, исчисляемых от БПМ, в августе составят более 63 миллионов рублей, в том числе порядка 3,5 млн. рублей на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на эти выплаты в 2022 году составят порядка 800 млн. рублей.

Пособия семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ, выплачиваются на 185 тыс. детей.

С 1 августа увеличатся также «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются около полумиллиона человек в возрасте 75 лет и старше. Размер этих выплат для лиц в возрасте 75 -79 лет составит 61,60 руб.; 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 123,2 руб., а при наличии инвалидности I группы – 164,26 руб.

Расходы на их финансирование в августе составят около 51 млн. рублей, в том числе около 3 млн. рублей на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на «возрастные доплаты» в 2022 году составят около580 млн. рублей.

С 1 августа увеличиваются размеры социальных пенсий инвалидам и детям-инвалидам. Их размеры составят:

инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства - 361,35 руб.

инвалидам с детства 2 группы - 312,08 руб.

инвалидам 2 группы - 279,23 руб.

инвалидам 3 группы - 246,38 руб.

детям-инвалидам до 18 лет при первой степени утраты здоровья - 262,80 руб.; второй - 279,23 руб.; третьей - 312,08 руб.; четвертой - 361,35 руб.

Расходы на их финансирование в августе составят более 19 млн. рублей, в том числе 1 млн. рублей на повышение в связи с ростом БПМ. В целом расходы на выплату социальных пенсий инвалидам в 2022 году составят по оценке 222 млн. рублей.