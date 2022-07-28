Последнее обновление: 28.07.2022 15:04

Volkswagen презентовал первый прототип воздушного такси

Категории: ФРГ Volkswagen

Немецкий концерн Volkswagen представил в Пекине первый прототип беспилотного летающего такси, сообщила пресс-служба Volkswagen.

Воздушное такси Volkswagen V.MO разрабатывают в китайском подразделении концерна. Первый прототип разработчики назвали Flying Tiger ("летающий тигр").

Похожий на квадрокоптер аппарат имеет 11,2 м в длину и размах крыльев в 10,6 м. Его поднимают в воздух восемь винтов, еще два пропеллера отвечают за движение вперед. Вращаются они с помощью электромоторов. Взлет и посадка совершаются вертикально.

Ожидается, что беспилотник Volkswagen V.MO пройдет первые тесты в конце этого года. Полученная в ходе испытаний информация позволит создать более совершенный прототип, который должны подготовить к 2023 году.

Серийное воздушное такси Volkswagen сможет взять на борт четырех пассажиров с багажом. Его запас хода составит около 200 км. Летательный аппарат будет передвигаться в автономном беспилотном режиме.



<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование