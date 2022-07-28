Власти РФ утвердили правила привлечения белорусов к строительству космодрома Восточный

Правительство РФ утвердило правила, касающиеся привлечения граждан Беларуси к строительству космодрома Восточный.

Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года.

"Настоящие правила определяют порядок и условия привлечения [граждан и юрлиц Беларуси] для осуществления деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, в том числе для выполнения работ, оказания услуг, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный", - говорится в постановлении.

Утвержденные правительством РФ правила касаются работ, связанных со строительством и реконструкцией объектов наземной космической инфраструктуры Восточного, а также обязывают федеральное казначейство обеспечить открытие лицевых счетов организациям Беларуси, которые заключили контракты, связанные со строительством космодрома.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет госкорпорации "Роскосмос" привлекать граждан и компании Беларуси к работам по строительству космодрома Восточный.