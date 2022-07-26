Зимбабве выпускает золотые монеты в надежде побороть инфляцию

Африканская страна Зимбабве, чья банкнота в сто триллионов местных долларов 14 лет назад стала символом полного экономического краха, снова столкнулась с огромной инфляцией, хоть и не такой ужасающей, как в те времена, и решила бороться с ней старинным способом - выпуском золотых монет.

Центральный банк Зимбабве выпустил в оборот золотые монеты, стоимость которых будет определяться не номиналом, а рыночной ценой золота, передает BBC.

Достоинство каждой монеты равно цене унции золота плюс 5% на покрытие расходов на чеканку. В конце прошлой недели унция золота стоила 1724 доллара США.

Глава зимбабвийского центробанка Джон Мангудья говорит, что этими монетами можно расплачиваться за обычные покупки, если в магазине найдется сдача.

Монету назвали "Моси-оа-Тунья", что означает "грохочущий дым" - так на языке местного народа лози называется водопад Виктория.

В июле годовая инфляция в Зимбабве превысила 190%, и центральный банк поднял учетную ставку до 200%. Курс зимбабвийского доллара по отношению к другим валютам давно и стремительно летит вниз.

13-14 лет назад, при Роберте Мугабе, все было еще хуже. Слово "Зимбабве" стало синонимом полного финансового краха и запредельной инфляции.

Власти даже перестали публиковать данные об инфляции, были лишь экспертные оценки со стороны, и по одной из них в 2008 году инфляция составила 89,7 секстильона процентов. Секстильон - это число с 21 нулем.

Деньги обесценивались быстрее, чем власти добавляли на них нули. Эта гонка закончилась банкнотой в сто триллионов, а в итоге в 2009 году Зимбабве просто отказалась от своего доллара и перешла на расчеты в иностранных валютах.

В 2019 году Зимбабве снова ввела национальную валюту, но ее рыночный курс сразу со старта оказался намного ниже официального, а к настоящему времени он рухнул по отношению к доллару США и другим иностранным валютам более чем в 150 раз.