Украина обрушила российский бизнес экспорта оружия

Планы России по экспорту своих вооружений рушатся из-за потерь российской армии в войне против Украины, пишет Foreign Policy.

Как заявили представители Пентагона и разведки США, ожидается, что запланированная Кремлем крупная продажа оружия в Африку пострадает из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это лишает Кремль серьезного источника доходов.

Серьезные потери Россией высокотехнологичной техники в Украине, в том числе сотен танков и вертолетов, приведут к началу доминирования на рынке Африки конкурентов России, таких как Китай и США.

По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Россию приходится почти половина основного экспорта вооружений в Африку, преимущественно она поставляет оружие в Алжир, Египет, Судан и Анголу, отмечает Укриинформ.

"Мы ожидаем, что у них возникнут реальные проблемы с доставкой оборудования из-за того, что они теряют технику в Украине", – сказал Foreign Policy представитель американской разведки на условиях анонимности.

В Пентагоне предвидят серьезные последствия для оборонно-промышленной базы России из-за санкций США и Запада, которые уже подорвали способность Кремля пополнять запасы сложных деталей, таких как системы наведения и микрочипы, используемые в высокоточных боеприпасах.

На Россию приходится около одной пятой мировой продажи оружия. Она имеет долгую историю поставок вертолетов, таких как Ми-17 и Ми-35, африканским клиентам для операций по борьбе с повстанцами. Эксперты говорят, что чиновники в африканских странах все больше озабочены получением запчастей для систем советских времен, которые активно используются в Украине.