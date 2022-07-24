ВОЗ признала оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на внеочередном заседании организации объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — Гебрейесус, передает Reuters.

По его словам, в мире выявлено уже более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян, а наибольшую угрозу распространение болезни представляет в европейском регионе, отмечает РБК.

При этом Гебрейесус отметил, что у организации есть все необходимые инструменты, чтобы держать распространение болезни под контролем. Он также указал, что половина стран, где была выявлена оспа обезьян, уже обеспечили доступ к необходимой вакцине.