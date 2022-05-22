ВОЗ подтвердила 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах

Оспой обезьян в мире заболели как минимум 92 человека, сообщила Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на результаты лабораторных исследований, данные приведены на 13:00 21 мая.

Болезнь подозревается еще у 28 человек. Летальных исходов от оспы обезьян пока не фиксировали, передает РБК.

С 13 мая случаи подтвердились в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании и США. Заболевание нетипично для этих стран, и случаи заражения не связаны с поездками, отмечает ВОЗ.

В основном этот вид оспы выявляют у гомосексуальных мужчин. Высокому риску подвергаются те, кто имел тесный физический контакт с больным обезьяньей оспой во время проявления симптомов. В то же время фактором риска может быть употребление в пищу неправильно приготовленного мяса и других продуктов животного происхождения из инфицированных животных.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

Специалисты идентифицировали нынешние случаи как западноафриканскую кладу (группу организмов), которая схожа с заражениями в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018 и 2019 годах. Этот вариант протекает в менее тяжелой форме, чем клада бассейна Конго, его летальность составляет 3,6% по сравнению с 10,6%.

Инкубационный период болезни обычно составляет от шести до 13 дней, но может варьироваться от пяти дней до трех недель. Как правило, заболевание проходит само, но люди с подавленным иммунитетом, а также дети и беременные женщины могут переносить эту оспу тяжелее.

Симптомами могут быть: острая сыпь, головная боль, температура выше 38,5 градусов, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, спине, сильная слабость.