Страны G7 согласились отсрочить платежи по долгам Украины

Участники группы кредиторов решили ввести мораторий на обслуживание долга до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину группа официальных кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран Большой семерки (G7), согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

"Члены группы кредиторов Украины поддерживают просьбу о запросе согласия (consent solicitation) и настоятельно призывают владельцев облигаций согласиться", - говорится в заявлении на сайте немецкого Министерства финансов, передает УНИАН.

Они также предлагают инвесторам согласиться на предложенную Украиной реструктуризацию ВВП-варрантов.

Со своей стороны, участники группы кредиторов в качестве официальных двусторонних кредиторов Украины решили ввести мораторий на обслуживание долга с 1 августа 2022 года до конца 2023 года с возможностью продления еще на год.

"Настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов быстро договориться с Украиной о приостановлении обслуживания долга", – говорится в заявлении.