Инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 9,4%

В июне 2022 года потребительские цены в Великобритании выросли на 9,4% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление ONS.

В мае инфляция в стране составила 9,1% и уже была признана максимальной за 40 лет. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали роста цен в июне на уровне 9,3%.

Потребительские цены выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца после роста на 0,7% в мае. Эксперты в среднем ожидали подъема на 0,7%, передает Интерфакс.

Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания и энергоносители, нивелировавшим снижение цен на подержанные автомобили и аудиовизуальное оборудование, отмечают в ONS.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в июне повысились на 5,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно предыдущего месяца. В мае их подъем составил соответственно 5,9% и 0,5%.

Розничные цены (индекс RPI) взлетели на 11,8% в годовом выражении после роста на 11,7% месяцем ранее. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс RPI увеличился на 0,9% (0,7% в мае).