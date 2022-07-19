Испания на 4 месяца сделает бесплатными часть железнодорожных рейсов для борьбы с инфляцией

В правительстве Испании хотят сделать бесплатными часть железнодорожных рейсов, чтобы поддержать покупательную способность населения на фоне стремительной инфляции.

Инфляция в Испании в июне достигла 10,2%, что является самым высоким показателем с 1985 года.

Среди мер, которые хочет принять правительство для поддержки покупательной способности населения - бесплатные билеты на некоторые поезда в течение 4 месяцев, с сентября до конца года, сообщает BFMTV.

Льгота планируется так, чтобы затронуть прежде всего людей, которые ежедневно ездят на работу в другой населенный пункт и будет распространяться на билеты от 10 поездок в нескольких сетях пригородных поездов. Не попадут под льготы разовые поездки и поездки на дальние расстояния.

Финансировать эту меру рассчитывают за налог с дополнительных преимуществ крупных энергетических компаний.

В июне правительство уже прибегло к 30% скидке на стоимость билетов в общественном транспорте.