В мире число заражений коронавирусом превысило 567,32 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 567328998 (+732854 сутки) по данным Worldometer на 9:36 17 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6387170 (+1011) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22537957 (+145002) человек, из них 38992 (-23) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 538403871 (+586841) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 91250392 (+27003) случаями заражения, Индия – 43750599 (+20528), Бразилия – 33290266 (+40149), Франция – 32942910 (+124009) и Германия – 29692989 (-). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 124009, Япония – 99291, Италия – 89830, Южная Корея – 41273, Бразилия – 40149. Беларусь (-) – на 110 (+23) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1048822, Бразилия – 675353, Индия – 525709, Россия – 381835 и Мексика – 326420. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 208, Италия – 111, Мексика – 85, Австралия – 77, Тайвань – 72. Беларусь – на 87 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.