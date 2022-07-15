В мире число заражений коронавирусом превысило 565,58 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 565581042 (+1366634 сутки) по данным Worldometer на 8:06 15 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6382502 (+2898) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22142084 (+529643) человека, из них 38933 (+168) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 537056456 (+834093) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 91060225 (+95400) случаями заражения, Индия – 43710027 (+2038), Бразилия – 33142158 (+65379), Франция – 32795874 (+119285) и Германия – 29569943 (+109694). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 119285, Германия – 109694, Италия – 107122, США – 95400, Япония – 92507. Беларусь (-) – на 130 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1048232, Бразилия – 674846, Индия – 525604, Россия – 381754 и Мексика – 326261. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 292, США – 231, Германия – 115, Италия – 105, Тайвань – 89. Беларусь – на 92 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.