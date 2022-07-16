В мире число заражений коронавирусом превысило 566,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 566596144 (+1015102 сутки) по данным Worldometer на 9:45 16 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6386159 (+3657) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 22392955 (+250871) человека, из них 39015 (+82) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 537817030 (+760574) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 91170571 (+94037) случаями заражения, Индия – 43730071 (+20044), Бразилия – 33250117 (+107959), Франция – 32818901 (+23027) и Германия – 29692989 (+123046). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 123046, Бразилия – 107959, Япония – 97339, Италия – 96384, США – 94037. Беларусь (-) – на 133 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1048693, Бразилия – 675145, Индия – 525660, Россия – 381794 и Мексика – 326335. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 299, США – 207, Италия – 134, Германия – 134, Испания – 134. Беларусь – на 94 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.