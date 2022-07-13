В мире число заражений коронавирусом превысило 563,06 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 563062015 (+1236177 сутки) по данным Worldometer на 7:32 13 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6376925 (+2083) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 21166218 (+427469) человек, из них 38515 (+364) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 535518872 (+806625) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 90683223 (+95342) случаями заражения, Индия – 43672155 (+19211), Бразилия – 33005278 (+64771), Франция – 32548947 (+182006) и Германия – 29308100 (+127611). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 182006, Италия – 142967, Германия – 127611, США – 95342, Бразилия – 64771. Беларусь (-) – на 143 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1046613, Бразилия – 674166, Индия – 525519, Россия – 381669 и Мексика – 326097. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 352, США – 254, Италия – 157, Франция – 126, Германия – 104. Беларусь – на 105 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.