В мире число заражений коронавирусом превысило 560,37 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 560372667 (+642223 сутки) по данным Worldometer на 9:47 10 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6372567 (+902) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 20656370 (-2608) человек, из них 37832 (+8) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 533343730 (+543929) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 90314718 (+31114) случаями заражения, Индия – 43624835 (+20441), Бразилия – 32874501 (+40905), Франция – 32115604 (-) и Германия – 29022265 (-). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Италия – 98044, Япония – 49557, Бразилия – 40905, Австралия – 37158, Мексика – 32569. Беларусь (-) – на 113 (+19) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1045782, Бразилия – 673554, Индия – 525428, Россия – 381544 и Мексика – 326022. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 154, Тайвань – 94, Италия – 93, Австралия – 76, Мексика – 46. Беларусь – на 91 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.