Fitch отозвал рейтинги 3-х белорусских страховых компаний

‎Fitch Ratings отозвало три рейтинга финансовой устойчивости страховщиков (IFS) белорусских страховых компаний.

Агентство отзывает рейтинги IFS, так как оно больше не имеет доступа к достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитику для трех белорусских страховых компаний.‎ К этим компаниям относятся «Белорусская национальная перестраховочная организация», «Белгосстрах» и «Экспортно-импортная страховая компания», сказано в сообщении агентства Fitch.