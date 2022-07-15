Бюджетное финансирование школьного питания увеличится на 9-13%

С 15 июля 2022 года предусмотрено увеличение денежных норм расходов на питание обучающимся на 9 - 13% в зависимости от вида учреждения, времени пребывания и возраста обучающихся.

«Это не те расходы, которые родители должны давать детям на школьную столовую, а средства государства, которые идут на бесплатное питание. А это - 65% детей в Беларуси: ученики 1-4 классов, все учащиеся сельских школ и другие категории. То есть Совмин принял постановление, в котором государственная поддержка увеличивается, так как нормы питания пересчитаны с учетом инфляции и роста цен на продукты. Повышение — это не самое большое, от 50 копеек до 1,5 рубля по разным возрастам. Но совокупно речь идет о 25 млн. рублей, которые выделит государство» - сказано в сообщении Минобраза.