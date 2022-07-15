В Латвии ужесточили правила ввоза физлицами товаров из Беларуси и России

Сейм Латвии внес изменения в закон об акцизном налоге, в результате чего были ужесточены правила ввоза физлицами подакцизных товаров из Беларуси и России.

Ранее физлица могли ввозить подакцизные товары для личного пользования, не уплачивая налог, не чаще одного раза в семь дней. Теперь этот срок увеличен до 30 дней, сообщает пресс-служба латвийского парламента,

«Изменения внесены для того, чтобы с учетом геополитической ситуации отбить у граждан Латвии желание ездить в Россию и Беларусь за некоторыми подакцизными товарами», — говорится в пояснении к законопроекту.

Данные изменения вступят в силу после публикации закона.

Кроме того, обновленный закон содержит поручение правительству Латвии определить случаи, когда будет необходимо декларировать подакцизные товары и количество топлива в баках коммерческих транспортных средств.