Совмин РБ утвердил положение о сертификации автомобилей на период санкций

Совет министров утвердил положение о временных требованиях и порядке проведения оценки соответствия отдельных колесных транспортных средств.

Постановление №452 от 8 июля сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, вступает в силу после опубликования и будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Положением определяются требования в «период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для белорусских производителей колесных транспортных средств».

В соответствии с ним транспортные средства выпускаются в обращение и вправе находиться в эксплуатации при условии соответствия их техническим требованиям, изложенным в приложении к документу.

При этом единичные транспортные средства могут выпускаться в обращение и эксплуатироваться при соответствии сокращенному перечню требований.

Наконец, в положении указано, что «транспортные средства (шасси), произведенные в Российской Федерации в соответствии с ее национальными требованиями, установленными в отношении колесных транспортных средств на основании Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2022 г. No 45, могут находиться в эксплуатации на территории Республики Беларусь».