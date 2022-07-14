С начала полномасштабного вторжения более 9 млн украинцев пересекли границу – ООН

Более 9 миллионов человек пересекли границу с Украиной после того, как Россия напала на страну.

По состоянию на среду 13 июля, с начала российского вторжения, 24 февраля, было зафиксировано 9136006 пересечений границы, передает УНИАН,

Больше всего украинских беженцев в Польше: на 11 июля в стране официально зарегистрировано 1221596 беженцев. Около 900 тыс. нашли убежище в Германии, 391 тыс. – в Чехии, примерно по 150 тыс. – в Турции и Италии. Чуть более 80 тыс. беженцев остаются в Молдове, Румынии, Словакии и Франции.