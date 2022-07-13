Минздрав определил заболевания, из-за которых можно уйти в академотпуск

Минздрав выпустил комментарий к постановлению от 27.06.2022 № 60, в котором был определен перечень заболеваний для предоставления обучающимся академического отпуска по медицинским показаниям.

Академический отпуск по медицинским показаниям может быть предоставлен в случае тяжелых или хронических заболеваний, а также из-за травм.

В списке заболеваний и расстройств — туберкулез, инфекция, вызванная коронавирусом COVID19, в среднетяжелой или тяжелой форме, злокачественные и доброкачественные новообразования после хирургического и других видов лечения, расстройства приема пищи, расстройства зрелой личности и поведения у взрослых, менингит, грипп и пневмония в среднетяжелой или тяжелой форме, язва желудка, псориаз и другие.

Также в перечень включены травмы — вывихи и переломы (например, перелом шейки бедра), в том числе травматические ампутации частей тела.

Установлены также критерии временного снижения способности к обучению вследствие заболеваний согласно перечню. К ним отнесены: длительность временного снижения способности к обучению составляет 30 и более календарных дней временной нетрудоспособности непрерывно или 45 и более календарных дней временной нетрудоспособности суммарно при повторных случаях одного или разных заболеваний в течение одного семестра; прогнозируемая потенциальная способность обучающегося к освоению содержания образовательных программ и последующая трудовая занятость после завершения академического отпуска.