Испания введет временные налоги на банки и энергокомпании для борьбы с инфляцией

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник объявил о введении "чрезвычайных и временных" налогов для банков и энергетических компаний на фоне роста цен и стоимости коммунальных услуг.

Новые налоги будут касаться банков и крупных предприятий, производящих электричество, газ и нефть с оборотом более миллиарда евро в год. Предполагается, что законы по закреплению налогов вступят в силу с 2023 года, сообщает Европейская правда.

Планируется, что налог для энергокомпаний будет действовать два года и принесет в бюджет до четырех миллиардов евро, а налог на банки – еще три миллиарда долларов за это же время.

Инфляция в Испании выросла на 1,5% в июне и закрылась на уровне 10,2% в годовом исчислении, что является самым высоким уровнем с 1985 года.