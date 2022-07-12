Последнее обновление: 12.07.2022 16:39

МАРТ оштрафовал импортера овощей и фруктов на 76 000 рублей за завышение цен

Главным управлением МАРТ по Минской области в ходе мероприятий по контролю за ценами в отношении одного из крупных оптовых поставщиков установлены факты завышения отпускных цен на свежие овощи и фрукты отечественного производства (картофеля, моркови, свеклы, лука репчатого, капусты белокочанной, яблок, огурцов и помидоров), говорится на сайте ведомства.

ООО «Фрукомп» в нарушение законодательства о ценообразовании было допущено необоснованное включение в отпускные цены плановых расходов по доставке, а также превышение предельных размеров оптовых надбавок, установленных уполномоченным государственным органом.

Обществом обжаловано решение экономического суда Минской области. Вместе с тем Верховным судом Республики Беларусь за допущенное нарушение вынесено постановление в отношении ООО «Фрукомп» о наложении штрафа в сумме 76 528,68 рублей.

Компания «Фрукомп» импортирует в Республику Беларусь плодоовощную продукцию от производителей Польши, Италии, Испании, Украины, Казахстана.



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