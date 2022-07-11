Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты для более 115,2 тыс. семей

На 1 июня 2022 г. для многодетных семей открыто 115 тыс. 253 депозитных счетов «Семейный капитал»:

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,5 тыс. счетов на $825 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 32,7 тыс. депозитных счетов на Br767 млн.

В рамках этой программы размер семейного капитала составляет Br25,9 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 июня 2022 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 57 тыс. 169 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 49 тыс. 350, на получение образования – 3098, на получение медицинских услуг – 4719 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 2.

Принято 54 тыс. 849 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области - 11641, далее идут Минская - 9409, Гомельская область - 8900, Минск -7676, Гродненская область - 6360, Могилевская – 5512, Витебская – 5351.