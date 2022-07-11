Последнее обновление: 11.07.2022 11:54

В Дании наблюдается наибольший рост цен впервые за 40 лет

В Дании сообщают о наибольшем годовом росте цен с 1983 года.

Так, в мае индекс потребительских цен вырос на 7,4%, а в июне - на 8,2% по сравнению с этим же месяцем в 2021 году.

"Это самый высокий годовой рост индекса потребительских цен с 1983 года, когда рост составил 8,7%", - отмечают в статистическом ведомстве DR, которое цитирует Европейская правда.

Рост цен на базовые товары составил 12,7% - больше всего с 1982 года. Наиболее стремительно подорожали природный газ и горючее.

В целом в еврозоне инфляция в июне также стала рекордной, что обусловлено главным образом ценами на энергоносители.



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