Electrolux Professional уходит из России

Шведская компания Electrolux Professional, производящая технику для химчисток и прачечных, в понедельник, 11 июля, объявила о решении прекратить деятельность в России и передать ведение дел местному менеджменту.

"После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту", - говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте, которое цитирует ТАСС.

Президент и гендиректор компании Альберто Заната отметил, что Electrolux Professional соблюдает все санкции и экспортные ограничения, введенные в отношении России. Уход из РФ обойдется компании в 35 млн шведских крон или около $3,3 млн, но, по прогнозам, не окажет существенного влияния на "прибыль или рентабельность" группы компаний Electrolux.

В Electrolux Professional в России работает 25 сотрудников, продажи в РФ ее техники за 2021 год составили только 1% всех продаж группы.