ЕАБР оценил валютные интервенции Нацбанк Беларуси в июне

Интервенции Нацбанк и Минфина Беларуси на валютном рынке страны в июне 2022 года составили около $194 млн., что способствовало поддержке золотовалютных резервов страны.

Такая оценка содержит в еженедельном обзоре экспертов ЕАБР.

«Золотовалютные резервы Беларуси в июне выросли на $ 96,6 млн и на 1 июля составили $ 7 506,2 млн. Поддержала объем золотовалютных резервов покупка валюты Нацбанком и Минфином на сумму около $ 194 млн.», - говорится в сообщении ЕАБР.

Негативное влияние на ЗВР также оказали переоценка золота из-за уменьшения мировых цен и погашение валютных обязательств правительства на сумму $210 млн.