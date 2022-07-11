Последнее обновление: 11.07.2022 11:54

ЕАБР оценил валютные интервенции Нацбанк Беларуси в июне

Интервенции Нацбанк и Минфина Беларуси на валютном рынке страны в июне 2022 года составили около $194 млн., что способствовало поддержке золотовалютных резервов страны.

Такая оценка содержит в еженедельном обзоре экспертов ЕАБР.

«Золотовалютные резервы Беларуси в июне выросли на $ 96,6 млн и на 1 июля составили $ 7 506,2 млн. Поддержала объем золотовалютных резервов покупка валюты Нацбанком и Минфином на сумму около $ 194 млн.», - говорится в сообщении ЕАБР.

Негативное влияние на ЗВР также оказали переоценка золота из-за уменьшения мировых цен и погашение валютных обязательств правительства на сумму $210 млн.

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