Fitch улучшило прогноз рейтинга США до уровня "AAA"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США на уровне "AAA".

Как отмечается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга изменен на "стабильный" с "негативного" в связи с "улучшением краткосрочной динамики долга благодаря мощному восстановлению американской экономики от последствий пандемии и растущими доходами бюджета".

Аналитики Fitch прогнозируют, что доходы бюджета США в 2022 году увеличатся на 19% благодаря крупным налоговым сборам. Ожидается, что госдолг США в этом году уменьшится до 113% ВВП по сравнению с 118% ВВП в 2021 году. С 2024 года показатель вновь начнет постепенно увеличиваться.

Рейтинги США также поддерживают крупный размер экономики, высокий показатель дохода в расчете на душу населения и динамичную деловую среду.

"Штаты выигрывают в результате того, что являются эмитентом доллара США, главной мировой резервной валюты, и обусловленной этим фактором финансовой гибкости", - говорится в пресс-релизе Fitch.