Последнее обновление: 09.07.2022 14:50

Fitch понизило кредитный рейтинг Турции до «мусорного»

Рейтинговое агентство Fitch на фоне растущей инфляции снизило кредитный рейтинг Турции с B+ до B, «мусорного» показателя, с негативным прогнозом.

Политика Турции препятствует притоку капиталов и стимулирует «спиральный рост инфляции», сказано в пресс-релизе компании.

По прогнозам Fitch, среднегодовая инфляция в Турции составит 71,4%, к 2023 году показатель замедлится до 57%. В агентстве отметили, что это самый высокий показатель среди всех рейтингуемых стран, передает Коммерсантъ.

В Fitch считают, что политика Турции «становится все более интервенционистской, а также непредсказуемой».

По итогам июня инфляция в Турции составила 78,62% из-за продолжающегося валютного кризиса и падения курса лиры, отмечает Bloomberg. Это стало рекордным показателем инфляции в стране за последние 24 года. Издание указывает, что в стране также зафиксирована самая низкая доходность в мире, показатель составил –64,6%.

Турецкий Центробанк ожидает по итогам 2022 года инфляцию в 57,92%. В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах снова снизить процентную ставку в стране.



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