В некоторых доставшихся РФ от McDonald’s ресторанах не будет картошки фри

В некоторых вновь открытых вместо McDonald’s ресторанах «Вкусно — и точка» не будет картофеля фри и/или картофеля по-деревенски.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — объяснили в компании.

В сети также добавили, что в полном объеме картофель появится в меню в начале следующего урожайного года, этой осенью. По оценкам компании, такие сложности ожидают и других игроков рынка.

«Вкусно — и точка» — преемник российской сети ресторанов McDonald’s, которая решила уйти с российского рынка в мае из-за военной агрессии РФ против Украины. Она продала бизнес сооснователю «НефтеХимСервиса» Александру Говору, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири, передает РБК.

Единственный поставщик картофеля фри российского производства для этой сети — компания ООО «ЛВМ Рус», которая создавалась как совместное предприятие группы «Белая Дача» и голландско-американской Lamb Weston Meijer. Изначально СП называлось ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», причем «Белой Даче» принадлежали 75% акций, а ее партнеру — 25%. В октябре 2020 года Lamb Weston Meijer начала увеличивать свою долю, и та уже к декабрю достигла 74,9%. В декабре 2020 года основатель группы «Белая Дача» Виктор Семенов вышел из проекта и продал свою долю 25,10% экс-гендиректору и акционеру компании Владимиру Цыганову.

ООО «ЛВМ Рус» держит завод по производству готового картофеля фри в Липецкой области, который открыло в 2018 году.

В марте прошлого года Семенов рассказал РБК, что на самом деле не был заинтересован в бизнесе по производству картофеля. По его словам, проект был создал по инициативе «Макдоналдса», сам предприниматель согласился участвовать в нем, так как «было стыдно смотреть», что Россия завозит картофель из Голландии и Польши.