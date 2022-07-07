Wargaming успел продать юрлицо в Беларуси до запрета

Кипрская компания «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД» больше не владеет долей в белорусском юрлице СООО «Гейм стрим».

Основным собственником (91,84% долей) СООО «Гейм стрим» с 1 июля теперь является гражданин РФ Хатажаев Малик Атхамович, бывший гендиректор российского ООО «Леста» (российская дочка Wargaming). Миноритарными владельцами СООО «Гейм стрим» остаются Светлана Петрова (Украина) и Лариса Котикова (Беларусь), сообщает dev.by.

Одновременно изменения произошли в ООО «Леста». Малик Хатажаев, который 12 лет занимал в российской студии WG должность гендиректора, 15 июня уступил её Юрию Сухареву. Зато сам с 28 июня получил в распоряжение от «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД» 100% ООО «Леста».

Таким образом, кипрский «недружественный акционер» Wargaming к началу июля успел выйти из обоих юрлиц — российского и белорусского - и ускользнуть из-под действия постановления Совмина № 436 от 1 июля 2022 года, которое запретило иностранным акционерам 190 юрлиц, в том числе и ООО «Гейм стрим», отчуждать принадлежащие им доли (акции) в уставных фондах без специального разрешения Минфина.

Судя по всему, речь идет о банальной продаже юрлиц, с висящими на них работниками и имуществом. О какой-либо связи этих компаний после смены собственника с бизнесом Wargaming не сообщается.