Украина подала заявку на членство в ОЭСР

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во вторник передал от имени государства заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Заявку на вступление в ОЭСР премьер передал Генеральному секретарю ОЭСР Матиасу Корману. Он выразил надежду, что рассмотрение заявки состоится как можно скорее.

"Текущая поддержка, предстоящая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", - отметил Шмигаль.

Организация экономического сотрудничества и развития – межправительственная организация, объединяющая 38 государств-членов, на которые приходится более 62% мирового ВВП. Члены ОЭСР провозглашают приверженность принципам демократии и рыночной экономики.